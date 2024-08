Il piano migranti funziona | i dati che la sinistra fa finta di non vedere

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 6 agosto 2024) Continuano a diminuire iche sbarcano in Italia. Più del 50% in meno dal primo gennaio al 5 agosto di quest'anno, rispetto allo stesso periodo del 2023. Cifre certificate dal ministero dell'Interno e che lascerebbero pensare al fatto che le politiche messe in campo dal governo nell'ultimo anno cominciano a dare i primi frutti. Parliamo dei relativi accordi tra l'Italia e i Paesi Libia e Tunisia per i quali ha visto proprio la premier, Giorgia Meloni, in prima persona fare la spola tra Roma, Tunisi e Tripoli. Segno di una concreta volontà dei rispettivi Paesi per dare una svolta non solo all'immigrazione clandestina, ma anche allo sviluppo reciproco. Per non parlare dei cantieri aperti delMattei e dei due centri per immigrati in Albania. Ma andiamo con ordine, partendo dagli ultimidel Viminale di ieri, 5 agosto. Sono esattamente 34.