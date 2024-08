Il papà chiama le figlie al telefono ma non rispondono le localizza con l’app | le trova morte

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 6 agosto 2024) Una tragedia assurda, che ha sconvolto e distrutto una famiglia. Due sorelle di 19 e 17 anni sonoprematuramente e a fare la terribile scoperta è stato il. Da ore non riusciva più a mettersi in contatto con lee quindi la preoccupazione aumentava. Ha deciso a quel punto di usare un’app per tentare dire i cellulari delle ragazze, poi il dolore più forte. Le due sorelle erano purtroppoentrambe e la scoperta delè stata ovviamente scioccante per l’uomo. Grazie a questa app, si è recato sul posto indicato e quando ha visto quella scena davanti a sé è rimasto sotto choc. Non ha potuto fare nulla per salvare le giovani, il cui decesso è stato constatato dai soccorritori. Leggi anche: Eleonora, la 18enneta morta in strada.