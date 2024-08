I ristoranti dichiarano guerra a chi dà buca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024) Pietrasanta, 6 agosto 2024 – Vuoi prenotare un tavolo al ristorante per 10 o 20 persone? Nessun problema: caparra obbligatoria o niente tavolo. Alcuni locali del centro storico hanno deciso d’ora in poi di agire in questo modo, esasperati dai clienti che dannoall’ultimo senza avvisare. Il rischio di un mancato incasso, in questi tempi tutt’altro che floridi, è troppo alto e i gestori vogliono pertanto mettere un freno a un comportamento sempre più diffuso sia all’ora di pranzo che di cena. Non solo: chi non si presenta finirà automaticamente in una sorta di blacklist riservata ai cosiddetti clienti non graditi. I ristoratori che sono passati al contrattacco ne fanno una questione di principio e di rispetto.