Highlights finale salto in lungo | medaglia di bronzo per Furlani Olimpiadi Parigi 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 agosto 2024) Ilcon glidelladelinmaschile alledi. Splendidadiper Mattia, che apre le danze con un superda 8,34. Tentoglou lo supera a quota 8,48 e si prende lad’oro, davanti al giamaicano Wayne Pinnock, che sfodera unda 8,38 che gli vale l’argento.si ripete con 8,34 nuovamente ma non riesce andare oltre, prendendosi comunque unolimpico dall’altissimo valore. Di seguito ilcon i salti migliori. IL MEDAGLIERE DIREGOLAMENTO IL CALENDARIO GENERALE GIORNO PER GIORNO ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNOindiper) SportFace.