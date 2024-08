Figli delle stelle | Caro papà Zappa quanto ti ho amato E quanto mi hai ignorata

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Cosa vuol dire esserea di una celebrità? E non una celebrità qualsiasi, si parla di una rockstar famosa a livello globale, che ha fatto la storia della musica. A raccontarlo è Moon Unit, 57 anni, primogenita di Frank. In Earth to Moon, in uscita negli Stati Uniti il 22 agosto per White Rabbit, Moon per racconta la sua vita in costante ricercaattenzioni del padre, consegnando al lettore un’immagine ben diversa da quella del personaggio acclcome visionario e genio. Come scrive il Guardian, nel memoir diil cantante appare come una “figura spettrale” la cui capacità di attenzione si estende solo ai propri interessi artistici, mentre sua moglie Gail deve occuparsi di gestire tutto il resto. Prima di quattro, Moon è stata chiamata Moon Unit dal padre perché credeva che il suo arrivo li avrebbe uniti per sempre. Però non è stato così.