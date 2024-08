Fi | 6-7-8 settembre festa giovani a Bellaria ‘dedicata a Berlusconi’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2024) Roma, 6 ago. (Adnkronos) – Forza Italia presenta lanazionale del suo movimentole che, quest’anno, si svolgerà aIgea Marina il 6, 7 e 8: “Sognare in grande” il claim scelto per la kermesse. “Lanazionale deidi Forza Italia segnerà la ripresa dell’attività politica di Fi e servirà ad accendere i riflettori sulle grandi questioni”, ha detto in conferenza stampa il segretario azzurro Antonio Tajani. Durante l’estate “non ci siamo fermati e non ci fermeremo, stiamo organizzando visite in tutte le carceri. Continua la campagna tesseramento. Ci sarà la riunione del Ppe a Napoli, la giornata egli enti locali a Perugia e dell’economia a Milano. Poi la tre giorni del partito, a Palermo”, ha sottolineato il vicepremier e ministro degli Esteri elencando i prossimi appuntamenti del movimento.