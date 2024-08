Emanuela Orlandi gli audio esclusivi | La telefonata dell’Amerikano | In un cestino di rifiuti troverete la prova che è nelle nostre mani

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) La scomparsa diè uno dei misteri più oscuri e complessi del nostro Paese. Mentre ci sono tre inchieste aperte per far luce sul caso della 15enne vaticana scomparsa nel 1983, proponiamo una ricostruzione accurata delle prime fasi della vicenda, condell’epoca concessi a FqMagazine in esclusiva da Pietro. La prima svolta Tutto cambia il 3 luglio. Al termine dell’“Angelus Domini”, Papa Wojtyla rivolgendosi ai 40 mila fedeli, fa un appello per“che da mercoledì 22 giugno non ha fatto ritorno a casa. Condivido le ansie e l’angosciosa trepidazione dei genitori, non perdendo la speranza nel senso di utà di chi abbia responsabilità di questo caso”. Sul comunicato della sala stampa vaticana per gli appelli di Giovanni Paolo II era scritta la categoria dei vari interventi.