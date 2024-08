Calendario atletica oggi orari Olimpiadi 2024 | programma 6 agosto tv streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024)martedì 6proseguono le gare dileggera alledi Parigi. Si entra nel vivo allo Stade de France per quanto riguarda la Regina degli Sport in questa edizione dei Giochi, si assegneranno ben cinque titoli e ci sarà da divertirsi con lancio del martello maschile, salto in lungo maschile, 1500 metri maschile, 3000 siepi femminile, 200 metri femminile. L’Italia si gioca la carta Mattia Furlani, che cercherà il colpaccio da medaglia nella finale di salto triplo. Ci proverà anche Sara Fantini nel lancio del martello, mentre Pietro Arese punterà al piazzamento di prestigio nella finale dei 1500 metri. In mattinata da non perdere Larissa Iapichino nelle qualificazioni del salto in lungo e le batterie dei 1500 metri con Ludovica Cavalli, Federica Del Buono e Sinta Vissa. In serata Luca Sito inseguirà l’ammissione alla finale dei 400 metri.