Boxe a Parigi Malagò | Tra Iba e Cio io sto al 100% con il Cio

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 6 agosto 2024) AGI - "Volevo fare una precisazione, quando io ho parlato di pressioni che lei (la pugile Angela Carina, ndr) ha ricevuto non intendevo necessariamente pressioni dalla Iba, intendo dire che certo la Iba ha strumentalizzato la vicenda Carini, e c'è una palese situazione di conflitto con il Cio e io ovviamente io sto aldella parte del Cio. Non mi è sembrato una bella cosa che abbiano proposto un premio alla Carini, non ho capito neanche a quale titolo". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovannida Casa Italia ritornando sul tema che nei giorni scorsi ha coinvolto la pugile italiana Angela Carini e quella algerina Imane Khelif.