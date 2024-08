Battocletti medaglia cancellata nella notte | il caso del ricorso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Undicesimo giorno di queste Olimpiadi di Parigi 2024. Riparte la caccia alle medaglie da parte degli azzurri e anche oggi i colpi di scena potrebbero essere tanti. Da Emanuele Camilli (equitazione) a Mattia Furlani (salto in alto), passando per il Setterosa, la coppia Tita-Banti e Sara Fantini. Ecco passo passo la cronaca di questa giornata di sfide. Occhi puntati anche sul volley femminile per i quarti di finale.: NIENTE BRONZO, ACCOLTO ILIn attesa di conoscere il numero delle medaglie finali, le Olimpiadi di Parigi 2024 in chiave italiana saranno ricordate anche per i quarti posti, l'ultimo quello di Nadianei 5000 metri dell'atletica leggera, e soprattutto dei tanti giudizi contestati, dal pugilato all'atletica leggera passando per il judo.