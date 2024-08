Allerta meteo su Milano | temporali in arrivo nelle giornata di mercoledì 7 agosto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 agosto 2024), 62024 - Il caldo record continua a farsi sentire ae in tutta Lombardia. Le previsionidicono che le temperature africane continueranno a farsi sentire almeno sino a Ferrcon l’afa che aumenterà ancor più la temperatura percepita. Eppure per ladi domani il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un'gialla (ordinaria) persul territorio didalle 12 di domani,, fino alla mezzanotte. Pioggia e maltempo a, strade allagate e rischio per Seveso e Lambro Il Centro Operativo Comunale (Coc) della Protezione civile comunale sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.