Zaki choc su Israele | Razza demonica L' ira dei social e il silenzio della sinistra

(Di lunedì 5 agosto 2024) Si erano un po' perse le tracce di Patrick, l'attivista egiziano graziato da Al Sisi grazie al pressing diplomatico del governo di Giorgia Meloni e tornato in libertà. L'ex studente a Bologna era diventato in men che non si dica il paladinoitaliana che sognava perfino di candidarlo alle elezioni europee, operazione difficile a causacittadinanza ma non impossibile. Le uscite pubbliche didopo l'attacco di Hamas ahanno raffreddato i rapporti e giorno dopo giorno l'attivista egiziano è scomparso dai radar, al netto delle presentazioni dell'immancabile libro. L'ultima uscita, tuttavia, sta sollevando un polverone. Cosa ha postato? L'attivista ha rilanciato su X un video che mostra gli effetti di un bombardamento israeliano sulla Striscia di Gaza, una donna disperata davanti alla casa in fiamme.