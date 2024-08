Tamberi tiene in ansia l’Italia | può un atleta con una colica renale essere competitivo alle Olimpiadi?

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 5 agosto 2024) Sembra uno strano scherzo del destino. Gianmarcopotrebbe soffrire di calcoli renali a tre giorni dsue. Lo ha comunicato l’italiano sul suo profilo Instagram.: «Non mi merito tutto questo» Su Instagram: “Incredibile Non puòvero. Ieri, 2 ore dopo aver scritto “me lo merito” sui social, ho avvertito una fitta lancinante ad un fianco. Pronto soccorso, tac, ecografia, analisi del sangue. Probabile calcolo. E ora mi ritrovo, a 3 giorni dalla gara per cui ho sacrificato tutto quanto, sdraiato in un letto, impotente, con 38.8 di febbre Sarei dovuto partire oggi per Parigi e iniziare il mio percorso verso questo grande sogno e invece sono stato consigliato di posticipare il volo a domani, nella speranza che, con un po’ di riposo, questo incubo finisca.