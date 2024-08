Star Wars | cancellato il film su Lando Calrissian con Donald Glover

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 5 agosto 2024) Non verrà prodotto il lungometraggio con protagonista ladi Atlanta e Community. Justin Simien ha confermato ufficialmente che il suo progetto su, che avrebbe visto come protagonista, è stato definitivamente accantonato. A quanto pare, Disney avrebbeil progetto nonostante una grande quantità di materiali prodotti durante la pre-produzione. I fan aspettavano un nuovo racconto sul grande schermo di, connuovamente nei panni del personaggio interpretato in Solo: AStory di Ron Howard, in cui ha recitato al fianco di Alden Ehrenreich nel ruolo di Han Solo. Addio alsu"Era piuttosto sviluppato. C'era una bibbia, c'era concept art, c'erano sceneggiature