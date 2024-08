Perla Vatiero sui social | Non pensavo si scatenasse questo odio sto male sto facendo terapia

Leggi tutta la notizia su isaechia

dopo l'annuncio di ieri riguardante la rottura con Mirko Brunetti è tornata suiper chiarire alcuni punti e per sfogarsi riguardo alcune cattiverie lette sul web da parte dei fan della coppia e non: Sono davvero rattristita per tutta la cattiveria che sto vedendo in giro nonsitutto. Avevo chiesto un po' di rispetto è un periodo particolare e difficile ma purtroppo non tutti riescono a comprendere, preferiscono giudicare. Ripeto per l'ennesima volta che questa scelta è stata presa di comune accordo. Non c'entrano TERZE PERSONE. Ho sempre ragionato con la mia testa in tutto quello che ho fatto! Voi statesupposizioni assurde (lavorative, familiari) non conoscendo i reali problemi di coppia. Che abbiamo deciso di tenere privati.