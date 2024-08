Mogol | Credo nell’Aldilà Battisti ha cercato di contattarmi ed è nata la nostra ultima canzone…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 5 agosto 2024), il più famoso paroliere italiano, protagonista di un leggendario connubio con il mai dimenticato Lucio, ha appena pubblicato un libro intitolato “La Rinascita“. Un saggio che spiega come comportarsi per vivere bene e a lungo, creando uno stato di armonia fra il corpo, la mente e l’anima. Senza aver paura della morte. “Io“, ha spiegato l’artista ad Antonio Polito in un’intervista per Sette – Corriere della Sera. “E’ più difficile nascere che morire. Sono credente, quindi sereno. Ho fiducia che Dio mi accoglierà. Se poi dovrò fare qualche anno di Purgatorio va bene, lo farò”. Nella sua lunga “confessione” al giornalista del Corriere,racconta dei suoi metodi per mantenersi in forma. Fra i quali una regolare frequentazione delle palestre.