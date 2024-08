Mauro Icardi ha bloccato tutte le carte di credito a Wanda Nara non voleva la separazione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024)più distanti che mai. Non è bastato il riavvicinamento dopo il tradimento, presunto, di lui: lei ha deciso di partire, tornare in patria, a Buenos Aires, e ha ufficializzato la rottura. Una scelta che non deve essere piaciuta al bomber argentino, che nonassolutamente la: l’annuncio è stato dato dain una storia Instagram pubblicata lo scorso 10 luglio. “Ho deciso di separarmi ma non smetteremo di essere una famiglia. Riprovarci mille volte quando c’è amore non è un errore. Non mi pento di nulla, ma oggi devo andare avanti da sola. Non hai colpevoli, né terzi”, aveva scritto, però, non sarebbe contento. Anzi, avrebbe scelto di vendicarsi dell’ormai ex moglie, bloccandoledidell’ex consorte.