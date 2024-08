LIVE Olimpiadi Parigi liveblog 5 agosto in DIRETTA | magie d’oro da ginnastica e tiro a volo Molto bene Desalu si attende Tortu

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.06 ATLETICA – A breve sarà il momento di Filippo. Anche lui in corsia 8, nella sua heat. 20.03 CICLISMO SU PISTA – La Team Sprint femminile premia la Gran Bretagna, che vince l’oro davanti alla Nuova Zelanda. 20.00 CALCIO – La Spagna con il gol di Sanchez si porta in vantaggio all’85esimo minuto, nelle semifinali del torneo maschile. Ora manca solo il recupero. Il Marocco ci prova: è spalle al muro. 19.59 ATLETICA – La vittoria va allo statunitense Fahnbulleh con 20?20, terzo il sudafricano Van Niekerk con 20?42. 19.57 ATLETICA – Bella accelerazione di Faustoche si qualifica alle semifinali: è secondo nella sua serie con 20.26. 19.55 ATLETICA – Iniziano i 200 metri! Fausto, batteria 1: corsia 8 per l’azzurro. Passano i primi 3 per ogni batteria: tutti gli altri andranno poi ai ripescaggi di domani. 19.