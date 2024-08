LIVE Ginnastica artistica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | l’Italia vuole chiudere in bellezza con Esposito e D’Amato!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:26 Il programma odierno sarà molto ricco, si partirà con le parallele pari maschili, per poi continuare con trave, sbarra e corpo libero femminile. 11:23 Buongiorno e benvenuti alladell’ultima giornata dedicata alle finali di specialità dialledi2024. Buongiorno e benvenuti alladelle finali di specialità dialledi2024. Si torna in pedana alla Bercy Arena per l’ultimo giorno di competizioni e si assegnano ben quattro titoli: parallele pari e sbarra per gli uomini, trave e corpo libero per le donne. Alla Bercy Arena si assegnano le ultime medaglie: spazio alle Finali di Specialità che chiudono i Giochi per la Polvere di Magnesio, verranno messi in palio i titoli alle parallele pari, alla trave, alla sbarra, al corpo libero femminile .