La festa all’Olympia sporting club alla Partaccia ’Mondialito dei campeggi’ al via Calcio d’inizio con il Vescovo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Giornata didi viaper l’inaugurazione della terza edizione del "Mondialito dei Campeggi", il torneo per squadre giovanili dia 5 formate dagli ospiti delle strutture turistiche dellache per tutta la settimana ravviverà la località marina con tanto sport e divertimento. Sotto gli occhi di un folto pubblico, delMario Vaccari e dell’assessore allo Sport del comune di Massa Roberto Acerbo, il torneo organizzato da Salvatore Zampella e sua figlia Angela e coordinato dal comitato provinciale del CSI ha preso ufficialmente il via con la partita Autoscuola Brasile-Esse Estintori, valevole per il primo turno della categoria "Piccoli Amici" (per i nati dal 2016/2017). Ild’avvio dato dalha dato quindi inizio ad un match divertente e combattuto, soprattutto nel primo tempo.