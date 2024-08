Italia nave in fiamme Incendio devastante l’intervento della Guardia costiera

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 5 agosto 2024) Santa Maria di Castellabate, Cilento – Nel primo pomeriggio, un’imbarcazione di 21 metri è stata avvolta dallementre si trovava nelle acque antistanti Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno. Due colonne di fumo nero si sono alzate dalla poppa e dalla parte posteriore del natante, lasciando dietro di sé segni evidenti del. Le due persone a bordo hanno prontamente contattato latramite il numero per le emergenze in mare, il 1530, e sono state salvate in tempo, rimanendo incolumi. I naufraghi sono stati trasportati a terra senza riportare alcuna ferita. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, ma i primi indizi suggeriscono che si sia trattato di un incidente. Un video diffuso dallamostra l’imbarcazione ormai avvolta dallee sul punto di affondare.