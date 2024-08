Isola un ex naufrago ed ex corteggiatore è diventato papà | È nata Lea Isabella!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 5 agosto 2024) Èdi una bellissima bimba uno storico ex protagonista de L’dei Famosi. Marco Ferri, che il pubblico appassionato di reality show ha avuto modo di conoscere non solo nelle vesti dinel corso della tredicesima edizione de L’dei Famosi all’epoca condotta da Alessia Marcuzzi, ma anche comedi Uomini e Donne nel lontano 2008, nella giordi ieri ha annunciato l’arrivo della sua primogenita,dalla relazione con la modella di origini franco-croate Sarah Le?a Danolic?. La piccola si chiama Leaed èlo scorso 29 Luglio. Nel dare la notizia ai follower, l’ex concorrente de L’dei Famosi e Sarah Léa hanno condiviso sui propri profili Instagram un reel con una serie di dolcissime immagini della sua compagna con il pancione, il monitoraggio e i primi momenti in ospedale e poi a casa insieme alla loro bimba.