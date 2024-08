Il vero marchio di questo governo | il deliro di Rosy Bindi in tv | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ha creato un vespaio di polemiche l'intervista a La Stampa di Federico Mollicone, deputato di FdI e presidente della Commissione cultura alla Camera che, nel ricordare la strage di Bologna, ne ha sconfessato le sentenze e le responsabilità attribuite all'estremismo di destra: “Era chiaro dall'inizio del processo a Bellini, criminale conclamato e collaboratore dei servizi e del procuratore Sisti, e che mai ha avuto a che vedere con noi, che l'obiettivo di parte della magistratura fosse quello di accreditare il teorema per cui nel Dopoguerra gli Usa, con la loggia P2, il neofascismo e perfino il Msi avrebbero, con la strategia della tensione e le stragi, condizionato la storia repubblicana. Si cerca di creare un teorema come è accaduto a Berlusconi per decenni facendolo diventare addirittura il referente della mafia. Le sentenze di Bologna sono un teorema per colpire la destra”.