Il Premio Perioli assegnato a mister D’Angelo

(Di lunedì 5 agosto 2024) Sale l’attesa per il, che saràall’allenatore dello Spezia Calcio Luca, in programma ad Arcola stasera alle 21 al parco recentemente intitolato a Mimma Rolla in via Valentini. L’evento organizzato dal Comune di Arcola con il contributo di Fondazione Carispezia è giunto alla sua quarta edizione, dedicato a Coriolano, imprenditore arcolano, cresciuto nella frazione del Termo con gli altri cinque fratelli, rimasti orfani durante la prima guerra mondiale. Una storia importante quella diche insieme al fratello maggiore Dario fonda una delle primissime aziende di trasporti su nave di carbone e proprio da quell’idea prende il via la sua carriera di imprenditore che lo porterà ad essere il presidente dello Spezia negli anni ‘40.