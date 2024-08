I tre superano brillantemente le qualificazioni Furlani Simonelli e Fantini | carica azzurra

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Deglutita a fatica l’amarena Fabbri, il resto della atleticaha assaporato buone sensazioni nella prima parte della domenica olimpica. It’s not over until is over, diceva l’asso del baseball Yogi Berra. Insomma, c’è vita oltre la pedana del peso (e comunque, come ho già scritto ieri, Super Leo vincerà l’oro a Los Angeles 2028). Ostacoli. Lorenzoha inaugurato bene la sua avventura sulle barriere alte dei 110 ostacoli. Semifinale acquisita con un tranquillo 13”27 da parte del neo campione d’Europa. Commento del diretto interessato: "Tutto sotto controllo, ho rallentato un po’ negli ultimi due ostacoli, ma l’importante era qualificarsi. Sono preparato, so cosa devo fare d’ora in poi: non dovrò più frenare, metterò la marcia più alta e via.