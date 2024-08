Giovane cantante morto mentre tornava dai suoi genitori

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 5 agosto 2024) Un musicista di 28 anni èstava andando a trovare i. È stato coinvolto in un terribile incidente che non gli ha lasciato scampo. Nonostante i soccorsi, ilha perso la vita per via delle ferite troppo profonde. (Continua) Leggi anche: Incidente a Fiume Veneto, si ribalta un camion militare: due feriti gravi Leggi anche: Musica italiana in lutto, èil maestro Gaetano Giani Luporini: aveva 85 annimuoretorna daia Gaeta Ieri mattina, poco prima delle 10, undi 28 anni èa causa di un incidente con la sua moto. Il, a bordo di una Royal Enfield, si è scontrato con un camion che procedeva in senso opposto. Alla guida del camion, di proprietà di una società di Monte San Biagio, c’era un altrodi 29 anni. Nonostante i soccorsi, per ilnon c’è stato nulla da fare.