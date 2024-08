Escherichia coli e gastroenteriti l’esperto | Casi annunciati nuotare nella Senna è stato un azzardo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 5 agosto 2024) Fargli atleti dei Giochi olimpici di Parigi 2024 nelle acque della"èundal punto di vista sanitario e anche la Società internazionale delle malattie infettive - in un report proprio sui livelli di- ne ha evidenziato i rischi e la possibilità che ci siano altridopo la triatleta belga colpita dal batterio. Serve cautela e attenzione, ma da epidemiologo e infettivologo suggerisco il principio di precauzione in questo caso. Non mettiamo a rischio la salute degli atleti". Così all'Adnkronos Salute l'epidemiologo Giovanni Rezza, professore straordinario di Igiene presso l'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, dopo la decisione del Belgio di ritirare la squadra che avrebbe dovuto partecipare alla staffetta mista di triathlon.