Ciclismo su pista Olimpiadi 2024 | il quartetto inizia il suo cammino per difendere l’oro di Tokyo

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ci siamo. Sono passati precisamente tre anni da quel magico 4 agosto 2021, quando l’Italia conquistò la medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre maschile alledi. Ora siamo a Parigi edildelsuai Giochi transalpini, con gli azzurri che andranno a caccia del bis. La formazione è rimasta la stessa, se pur con l’inserimento di Manlio Moro (vediamo se sarà schierato nel primo turno o in finale): Filippo Ganna è la stella di una squadra che può contare anche su Jonathan Milan, Francesco Lamon e Simone Consonni, con a dirigere le operazioni ovviamente il commissario tecnico Marco Villa. Non sarà facile trovare il bis, gli azzurri in questi ultimi anni sono sempre stati al top a livello mondiale però hanno subito anche alcune sconfitte pesanti.