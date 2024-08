Chi è Saddam Haftar il figlio del generale libico fermato in Italia

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 5 agosto 2024) È il secondogenito di Khalifa, che dal 2015 sfida il potere del presidente della Libia Mohamed Younis Ahmed al-Menfha da Tobruk, in Cirenaica.fa parte del gruppo di consiglieri ristretti del padree guida il gruppo militare Brigata Tariq Ben Zayed. Salito alle cronache di recente perché, secondo quanto riportano i media libici, avrebbe ordinato la chiusura del giacimento petrolifero di Sharara, gestito dalla società spagnola Repsol: il più grande della Libia, membro dell’Opec e con un output di circa 270 mila barili di greggio al giorno. Questo ordine sarebbe una rappresaglia contro la Spagna per via di un "un ordine d’arresto" emesso da Madrid a carico di, di cui lui sarebbe venuto a conoscenza mentre, dall’, si accingeva a far ritorno in Libia.