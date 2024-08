Atletica Parigi 2024 Tortu | Batteria difficile posso migliorare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024) Filippoe Fausto Desalu accedono alle semifinali dei 200 metri uomini ai Giochi Olimpici di. Buona prova di entrambi gli azzurri con il 30enne italo-nigeriano che trova un ottimo 20.26 che gli vale il secondo posto nella rispettiva, dietro Fahnbulleh (20.20) e davanti a van Niekerk (20.42), e la qualificazione. Un po’ più in difficoltà l’argento europeo che, in unamolto complicata con Tebogo (20.10) e Charamba (20.27), chiude al terzo posto in 20.29 appena davanti a Rodney (20.30). Ecco le parole dei due azzurri in zona mista.: “Era unamolto. Mi sono guadagnato la qualificazione buttandomi sul traguardo e sono molto contento di questo. So di poter fare con un tempo migliore e questo mi darà la carica necessaria per fare bene in semifinale. Ho fatto qualche errore nella seconda parte della curva.