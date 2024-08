Arriva settimana mondiale dei mercati agricoli

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 5 agosto 2024) Sensibilizzare al consumo di cibo locale, creare reti di contatto tra piccoli produttorie le istituzioni per spronare tutti a nutrirsi in maniera più sicura e salutare. E’ questo l’obiettivo delladei”, in programma dal 4 al 10 agosto. Una celebrazione annuale – ormai giunta al suo 25º anno – che mette in luce il ruolo fondamentale che isvolgono nel sistema alimentare, promossa dalla Farmers Markets Coalition inizialmente negli Stati Uniti e ora su scala globale. In programma eventi, concorsi, attività e molto altro. La, come sottolineano i promotori in una nota, aiuta a incrementare l’affluenza aie la loro visibilità, oltre a mostrare il valore che iportano alle loro comunità.