Volley femminile l’Italia travolge la Turchia di Vargas e Santarelli | primo posto nel girone a Parigi 2024!

(Di domenica 4 agosto 2024)ha preso a pallate la, impartenendo una sonora lezione di pallavolo alle Campionesse d’Europa e dimostrando di avere tutte le carte in regola per ambire a un risultato di enorme prestigio alle Olimpiadi di. La nostra Nazionale disi è imposta con un sonoro 3-0 (25-14; 25-16; 25-21), ha infilato la terza vittoria consecutivi ai Giochi dopo il 3-1 contro la Repubblica Dominicana e il 3-0 contro l’Olanda e ha conquistato ilnella Pool C (tre successi, nove punti, 9.000 il quoziente set) davanti alla formazione di coach Daniele(due affermazioni, cinque punti).