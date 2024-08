Venezuela nel caos Maxi protesta anti-Maduro Meloni e leader Ue | preoccupati

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Manifestazioni. Contro manifestazioni governative. Arresti di centinaia di oppositori (anche di passaporto o di origine italiana) e di 14 giornalisti (se stranieri, già espulsi come gli inviati del Tg1). Si aggrava lo stallo elettorale in, dopo le presidenziali vinte da Nicolascon il 51,2% di preferenze. Risultato contestato – per brogli sistematici "con prove schiacci", secondo il segretario di Stato americano Antony Blinken – daldell’opposizione Edmundo Gonzalez Urrutia, già riconosciuto legittimo presidente da Argentina, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, Perù, Panama e Stati Uniti. Per il rappresentante delall’Onu, Samuel Moncada, Blinken avrebbe addirittura autorizzato Urrutia all’"autoproclamazione". Ieri si è registrata anche la presa di posizione dei più importstati della Ue.