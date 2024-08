Triple H da carta bianca a John Cena | Potrà fare quello che vuole nel suo tour di addio

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 4 agosto 2024) Dopo l’emozionante e ricco di colpi di sSummerslam, andato ufficialmente agli archivi,H ha preso parte alla consueta conferenza stampa post-show, analizzando le tematiche e quanto accaduto nella folle notte di Cleveland. Nonostante le miriadi di cose che abbiamo e l’altalena di emozioni di stanotte, una domanda al CCO ha riguardato ancheche, come sappiamo ormai da settimane, vivrà un 2025 ancora da protagonista in WWE prima di appendere gli stivali al chiodo e ritirarsi entro la fine del prossimo anno. E The Game ha speso parole decisamente al miele perche viene definito, da molti, il G.O.A.T: “Visto cheè stato menzionato, lui ha una sorta di data finale secondo lui, per quanto riguarda la sua carriera. Tornerà presto, non ricordo bene quando e dove sinceramente.