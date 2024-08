Serie C Turris a rischio penalizzazione? La versione del club

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 4 agosto 2024) LaC continua a fare i conti con la solita estate caldissima. La, squadra del Girone C, è stata deferita al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare a titolo di responsabilità propria e a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari. Come riferito dalla Figc in un comunicato l’accusa è quella di aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per aver provveduto, in data 1° luglio 2024, al pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati relativi alla mensilità di maggio 2024 attraverso bonifici bancari addebitati sui conti correnti diversi dal conto corrente dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi previdenziali.