Parigi 2024 Immenso Nole Djokovic vince l’oro e commuove il mondo

(Di domenica 4 agosto 2024) Il tennista serbo regala una delle partite più belle della sua carriera e resterà scolpita nella storia del tennis E’ stata una delle più belle partite mai viste in questi ultimi tempi. Da una parte una leggenda vivente del tennis, dall’altra uno degli astri nascenti. E ne è venuto fuori qualcosa di unico e memorabile, soprattutto perché are è stato Novak. Il tennista serbo ha conquistato un oro olimpico, l’unico trofeo che gli mancava (Ansa Foto) Cityrumors.itNon è stato facile per il tennista serbo battere Carlos Alcaraz, soprattutto perché nemmeno un mese fa i due si erano sfidati a Wimbledon e ad avere ragione era stato lo spagnolo, e in modo piuttosto netto. Ma quello che ha messo in mostraè stato qualcosa di incredibile. Una partita giocata punto su punto e per bene tre ore.