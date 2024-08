Olimpiadi Parigi 2024 l’altro Medagliere | record assoluto di quarti e quinti posti per l’Italia! Già 27 podi sfiorati!

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 4 agosto 2024) Il bilancio delallediè eccezionale fino al momento: siamo a metà delle competizioni dei giochi e gli Azzurri hanno già vinto sei medaglie d’oro, 8 d’argento e cinque di bronzo per un totale di 19. Nella classifica delper numero di ori,è ottava. In quella per numero totale di medaglie, stessa identica posizione ma vicinissima (-2 e -3) a Corea del Sud e Giappone. Con questi numeri,è in piena corsa per battere i suoimigliori della storia: le 40 medaglie totali di Tokyo tre anni fa e i 14 ori di Los Angeles 1984. Ieri sono arrivate la medaglia d’oro di Marta Maggetti nel windsurf e quella di bronzo di Lorenzo Musetti nel tennis.