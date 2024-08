Nuoto Gregorio Paltrinieri | Non avrei scommesso sul mio argento ho febbre da stress da tre giorni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) Ci è voluto un Bobby Finke da record del mondo per negare ala medaglia d’oro olimpica nei 1500 stile libero. Il nuotatore carpigiano si conferma ancora una volta come uno dei migliori nuotatori italiani della storia, andando vicino al colpaccio nella gara più lunga del mezzofondo nella Defense Arena a Parigi. Con un Daniel Wiffen che ha controperformato, si è sviluppata una sfida tra gli ultimi due campioni a cinque cerchi della specialità. Finke ha tenuto una gara dal ritmo davvero assurda, nuotando per almeno ventotto vasche sotto il tempo di Sun Yang registrato ai Giochi di Londra nel 2012. Finke è riuscito ad imporsi in 14’30”67, conche ha mollato negli ultimi 50 metri e chiudendo con quasi quattro secondi di ritardo in 14’34”55 “Sono contentissimo di essere di nuovo a podio nei 1500, la mia gara – afferma ai microfoni Rai – è stupendo.