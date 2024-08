Moto GP che vittoria di Bastianini Bagnaia terzo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 4 agosto 2024) Dopo il trionfo di ieri nella Sprint, Enea, con il tempo di 39’51?879, ha vinto anche il GP di Gran Bretagna sorpassando a due giri dalla fine lo spagnolo Jorge Martin (Ducati), finito secondo a 1?931, mentre Francesco(Ducati) ha chiusoa 5?866, cedendo così il primato nella classifica mondiale al rivale iberico. Back to his brilliant best! A first-ever double for @Bestia23! #BritishGP #GP75 pic.twitter.com/iN6q3Nb0kY—GP (@GP) August 4, 2024 Quarto posto per Marc Marquez (Ducati Gresini, +6?906), quinto Fabio Di Giannantonio (Ducati VR 46, +7?736), sesto Aleix Espargaro (Aprilia), settimo posto per Alex Marquez (Ducati Gresini), ottavo Marco Bezzecchi (Ducati VR46), nono Pedro Acosta (Ktm) e decimo Franco Morbidelli (Ducati Prima Pramac). L'articoloGP, chediproviene da The Social Post.