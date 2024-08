Ma è davvero lui? Olimpiade incubo villaggio olimpico | il campione italiano costretto a dormire sul prato

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 4 agosto 2024) Arriva una video choc dalle Olimpiadi di Parigi. Si tratta di immagini che riaccendono le polemiche sull’organizzazione dei giochi, mai sopite in realtà dal giorno della cerimonia di inaugurazione. Mai un’edizione delle Olimpiadi era stata tanto discussa e criticata come quella in corso. A lanciare bordate sono stati per primi gli atleti, i protagonisti della manifestazione sportiva, con una protesta trasversale che riguarda le delegazioni di diversi paesi. In queste settimane di gare, abbiamo spesso sentito gi atleti che partecipano alle Olimpiadi lamentarsi per il “benvenuto” che hanno trovato a Parigi. Quasi tutti nel loro giudizio hanno stroncato il, definendolo poco accogliente, con problemi come l’assenza di condizionatori e il cibo scadente. Poi ci sono state le polemiche che hanno toccato i nuotatori, costretti a gareggiare nelle acque torbide della Senna.