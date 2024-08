Lotito non ci sta e passa al contrattacco | Ora basta

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 4 agosto 2024) Claudioha deciso dire al. Dopo giorni non facili, il presidente della Lazio è pronto a muoversi per lanciare un chiaro segnale. Non è sicuramente un periodo facile per Claudio. Nelle scorse settimane il presidente della Lazio è stato duramente contestato dai tifosi per le ultime scelte riguardanti la squadra. Dalla panchina affidata a Baroni, alla cessione di Immobilendo anche per acquisti non giudicati adeguati. Claudio– cityrumors.it – foto AnsaDecisioni che hanno portato i tifosi biancocelesti prima a contestareattraverso una manifestazione al Flaminio e poi attraverso alcuni striscioni come “Ricordati figliolo che la giustizia non è di questo mondo, ma dell’altro” oppure “Bella l’academy, bella la chiesa Bello tutto. Bravo, grazie, adesso te ne poi pure anna’“.