LIVE Errani Paolini-Andreeva Shnaider 0-0 Finale Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA | si parte!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Ottimo dritto sulla riga del corridoio dia passare! 30-0 Esce la risposta di. 15-0 Primo punto chiuso a rete da. 17:58 Finito il riscaldamento, sta per cominciare la! 17:56 Ultimo palleggio di riscaldamento, questo, per quanto riguarda le2024 nel. 17:54 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di quattro minuti via alla finalissima! 17:52 Condizioni perfette per disputare un gran bell’incontro. 21° gradi e cielo sereno. Accolte dall’applauso del pubblico entrano in campo le due compagini. 17:48 A bassa voce diciamo che la coppia azzurra composta da Sarae Jasmineleggermente favorita, ma non si può sottovalutare il sorprendente duo russo formato da Dianae Mirra