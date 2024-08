Latina si presentano in ospedale con ferite da arma bianca | scattano 4 denunce per rissa

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 4 agosto 2024), 4 agosto- La notte del 02 agosto c.a., i Carabinieri del locale dipendente N.O.R. Sezione Radiomobile in esito a una preliminare attività di indagine, deferivano in stato di libertà, per i reati di lesioni personali aggravate e, 4 cittadini un tunisino classe 2001 e un algerino classe 99 entrambi in Italia senza fissa dimora, una cittadina classe 85 e un tunisino classe 89 entrambi residenti a Norma. Nella circostanza i predetti, per motivi in corso accertamento, davano luogo a unanel pomeriggio del 02 agosto a seguito della quale, nella nottata, un tunisino classe 2001 e un algerino classe 97 entrambi in Italia senza fissa dimora, si portavano presso il nosocomio didove venivano riscontrati affetti da aggressione da. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS.