La battaglia di Hacksaw Ridge | la straziante storia vera dietro al film con Andrew Garfield

(Di domenica 4 agosto 2024) Ladi: laalconAprendosi con l’impressionante scena dei volti insanguinati e dei corpi flaccidi, La, che vedenel ruolo di protagonista, è stato applaudito per il suo realismo e per il rifiuto di evitare i dettagli orribili della Seconda Guerra Mondiale. Le sequenze al rallentatore che mostrano giovani uomini che combattono per la loro vita, ma che poi perdono, sono completamente prive di espressioni nazionalistiche che erano presenti all’epoca. Al contrario, rappresentano semplicemente la dura realtà del campo di. Questa macabra rappresentazione dell’uccisione amplifica le convinzioni del protagonista Desmond Doss, obiettore di coscienza alla violenza.