Il pugilato delle polemiche I putiniani avvelenano i Giochi | Premio all’azzurra Carini Ma lei e l’Italia dicono di no

(Di domenica 4 agosto 2024) dall’inviato Leo Turrini Soldi, Sodoma, Cultura, Frottole, Geopolitica. Questa strana storia che sarebbe olimpica, ma olimpica non è, merita subito una notizia. Eccola: l’Algeria ha vinto la sua prima medaglia aidi Parigi. Con chi? Ma con Imane Khelif, sissignore. Battendo ai punti con verdetto unanime l’ungherese Anna Luca Hamori, la pietra dello scandalo è entrata in semifinale nella categoria pesi welter della boxe femminile. E siccome ilassegna due bronzi, et voilà, il gioco è fatto. E adesso mandiamo indietro il nastro. Perché questa non è mica una storia di sport. Almeno, non solo. I FISCHI Il match di ieri si svolgeva sul ring della Paris Nord Arena. Pubblicograndi occasioni: gli algerini che vivono in zona si sono precipitati a palazzo a sostenere Imane. E hanno sommerso di fischi l’ungherese.