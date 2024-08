Il Pd di Giorgia e l' Europa del Do un Mes

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 4 agosto 2024) Come fosse un totem privato della sua storia, Enrico Berlinguer finisce scolpito sulla tessera di un Pd che ha perso la memoria sulla sua lezione. E che sta costruendo una sinistra di risulta, la cui natura è determinata da una donna, leader politico. Con il problema che questa donna non è la segretaria Elly Schlein bensì la premierMeloni. Perché è stata lei a creare il campo avverso in assenza di un'idea di progresso moderna, è stata sempre lei a favorire il terreno culturale e politico che ha portato il popolo progressista a far prevalere Schlein ai gazebo delle primarie Pd contro quello Stefano Bonaccini indicato a gran voce da dirigenti, colonnelli e caporali vari. Ed è sempre lei il centro di ogni iniziativa politica provenga dall'opposizione. Si annusa al Nazareno, insomma, un gran bisogno diper sopravvivere.