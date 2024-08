Il PalaCormano si fa bello Sarà il tempio del volley del basket e del twirling

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 agosto 2024) Diventerà il “fiore all’occhiello” dello sport indoor sul territorio cittadino: il “” di via Turati si sta rifacendo il look, all’insegna della sostenibilità ambientale. Grazie ai 620mila euro stanziati dal “Pnrr Next generation Eu“, lo storico palazzetto sportivo, costruito nel 1982, garantirà alle squadre di, die diuna migliore vivibilità sia per le attrezzature interne sia per le parti perimetrali, proseguendo un percorso di rinnovamento della struttura iniziata pochi anni fa. Di certo, però, gli interventi in corso sono molto intensi ed elimineranno, per esempio, l’annosa problematica delle infiltrazioni d’acqua piovana: le storiche pareti in vetrocemento, ammalorate e logorate dalle precipitazioni atmosferiche, saranno sostituite, garantendo la doverosa impermeabilizzazione.