Il Mar cambia volto L’appartamento del custode trasformato in una sala di cento metri quadrati

(Di domenica 4 agosto 2024) In autunno verranno inaugurati i lavori che renderanno il Mar, Museo d’arte della città di via di Roma, completamente accessibile, sia internamente che esternamente. Ma le novità non si fermano, perché all’inizio del 2025 verrà avviato un nuovo cantiere che prevede, tra gli altri interventi, l’ampliamento degli spazi espositivi al primo piano.delverràin una nuovadi circa. "Da un paio d’anni - spiega il direttore del Museo, Roberto Cantagalli - non c’è più uninterno enon viene utilizzato. L’intervento ha lo scopo di inglobarlo negli spazi espositivi delle mostre temporanee. In questo modo al primo piano, al termine della visita, non sarà più necessario, per uscire, ripercorrere a ritroso le sale, ma si continuerà attraverso la nuovain una sorta di percorso ‘ad anello’.