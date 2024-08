Hanno detto sì al Napoli | pronto il triplo colpo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 4 agosto 2024) Pronti tre acquisti per il: la società azzurra è pronta a chiudere e accontentare Conte, cosa manca per la chiusura definitiva Il pre campionato delè sempre più vicino alla fine. Dopo l’ultima amichevole contro il Girona, gli azzurri sono scesi di nuovo in campo stamattina per un allenamento congiunto con la Casertana. Dopodiché, il prossimo impegno è il primo ufficiale contro il Modena in Coppa Italia. La sconfitta contro i catalani di ieri è solo un piccolo campanello d’allarme: Antonio Conte può comunque dirsi soddisfatto per il lavoro svolto nel corso di questo ritiro, anche se potrebbe essere ancora più contento con qualche acquisto sul mercato. Ottime le operazioni in entrata finora: Buongiorno, Rafa Marin e Spinazzola. Ma non basta, e questo lo sanno tutti. Il problema è ancora la questione Osimhen, che ancora non si sblocca.