Guerre naufragi e testamenti Intrighi familiari nella grande storia

(Di domenica 4 agosto 2024) Cosa c’entra un testamento (che non si trova), ilo di una nave nel 1940 in Norvegia e almeno quarant’anni di fibrillazioni nel Medio Oriente (dal Libano al terrore del Califfato Isis)? All’apparenza nulla, se non ci fosse questo thriller (Il cimitero del mare, edito da Marsilio) che intreccia questi elementi. Al centro della narrazione c’è la dinastia Falck, divisa in due rami: quello ricco che ha puntato tutto sulla Fondazione Saga, tacciata di avere rapporti costanti con i servizi segreti, e quello povero che si è giocato praticamente tutte le sue fortune. La famiglia prima di tutto, è scritto dappertutto nelle proprietà dei Falck, in modo tale che valga da monito per non scoperchiare un passato con qualche ombra che se nel presente fosse ribaltato tutto, complicherebbe anche il futuro.